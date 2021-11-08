В суд передали второе дело против Тупицкого

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого по делу о незаконном использовании ключа подписи платежных документов КС.

Об этом в понедельник сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.

По версии следствия, Тупицкий в сговоре с главным бухгалтером КС несанкционированно вмешался в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы.

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Указом президента от 29 декабря 2020 Тупицкого отстранили от должности. Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить полномочия власти и продолжить руководить Конституционным судом, сообщает ГБР.

Приказал руководителю бухгалтерской службы КС использовать его личный ключ с электронной подписью для вмешательства в работу системы казначейства.

Бухгалтер в декабре-феврале совершила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием цифровой подписи Тупицкого бухгалтерские документы.

Также незаконно подписывали поручения на выплату вознаграждения судье, заработной платы сотрудникам секретариата КС вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками.

Тупицкому инкриминируют две статьи – подстрекательство и пособничество и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы.

В октябре прошлого года Конституционный суд признал неконституционной статью о наказании за недостоверное декларирование. Это сделал по представлению нардепов из ОПЗЖ и "За будущее".

В декабре президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности, а в марте отменил указы бывшего президента Януковича о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.

В мае прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого по делу о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда.