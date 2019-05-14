В столице продолжаются митинги за отставку Луценко и Авакова

Во вторник активисты пикетируют Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел с требованием отставки руководителей этих ведомств - Юрия Луценко и Арсена Авакова.
Акцию организовали 20 общественных организаций, в частности Центр протидії корупції и "Медійна ініціатива за права людини".
Активисты держат плакаты, на которых Луценко и Авакова называют "токсичными". Оградили ГПУ лентой.
"Подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций. Они должны освободить должности", - сообщили в ЦПК.
После пикетирования ГПУ участники акции двинулись к МВД.
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