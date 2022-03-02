В США заговорили о психических расстройствах у Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 1989
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2403
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7042
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1287
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13203
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13159
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17694
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105601
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7524
Фото
Все фото
4
5
1
60
5
&quot;Твой отец - убийца, как Гитлер&quot; - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Видео
Все видео
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Зеленский встретился с иностранными журналистами
Зеленский встретился с иностранными журналистами
"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала
"Кроме кнута ничего не понимают" - Россию готовят на скамью Гаагского трибунала
Специальная процедура вступления Украины в ЕС началась
Специальная процедура вступления Украины в ЕС началась
Убитый российский фашист - $300, сожженный танк - 250 тыс. грн: мэр Чернигова объявил расценки на оккупантов
Убитый российский фашист - $300, сожженный танк - 250 тыс. грн: мэр Чернигова объявил расценки на оккупантов
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6039
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16686
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10404
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6435
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1026
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 495
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
среда, 02 марта 2022 11:08

Спецтема: Напад Росії на Україну

В США заговорили о психических расстройствах у Путина

  Комментировать
В США заговорили о психических расстройствах у Путина
Путин все больше действует иррационально. Фото: Reuters

Разведка США выясняет, как ментальное состояние президента страны-агрессора РФ Владимира Путина влияет на его решение о войне в Украине.

Об этом сообщили CNN.

Разведка собирает информацию, в каком состоянии Путин и как он отреагировал на объединенную и жесткую реакцию Запада, которой, вероятно, не ожидал.

Эксперты, длительно наблюдающие за Путиным, начали публично заявлять, что он все более нервный и иррационален.

Предполагают, что Путин сейчас может давить на США и союзников, пытаясь убедить идти на его условия из опасений, что он сделает что-нибудь хуже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире

В то же время, есть признаки того, что решения Путина относительно Украины были нетипичными. Некоторые связывают это с его длительной изоляцией во время пандемии коронавируса.

Такие предположения добавились после его речи по Украине, решению идти на полномасштабное вторжение и косвенной угрозы ядерным оружием.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США заговорили о психических расстройствах у Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 69106
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 52511
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 39334
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 38834
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 35953
Политика
Зеленский сменил руководство Одесской и Черниговской областей
Зеленский сменил руководство Одесской и Черниговской областей Просмотров: 243
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
Украинцы – символ несокрушимости - Зеленский обратился к нации
 Просмотров: 675
ВСУ захватили шесть вражеских танков под Харьковом
ВСУ захватили шесть вражеских танков под Харьковом Просмотров: 1260
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 35953
Морпехи из Крыма отказываются ехать в Украину воевать - Центр оборонных стратегий
Морпехи из Крыма отказываются ехать в Украину воевать - Центр оборонных стратегий Просмотров: 1935
Больше всего комментируют
4
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
2
В Белой церкви ударом ракеты разрушено общежитие: есть погибшие и раненые
Голосов: 2731
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть