В США заговорили о психических расстройствах у Путина

Путин все больше действует иррационально. Фото: Reuters

Разведка США выясняет, как ментальное состояние президента страны-агрессора РФ Владимира Путина влияет на его решение о войне в Украине.

Об этом сообщили CNN.

Разведка собирает информацию, в каком состоянии Путин и как он отреагировал на объединенную и жесткую реакцию Запада, которой, вероятно, не ожидал.

Эксперты, длительно наблюдающие за Путиным, начали публично заявлять, что он все более нервный и иррационален.

Предполагают, что Путин сейчас может давить на США и союзников, пытаясь убедить идти на его условия из опасений, что он сделает что-нибудь хуже.

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В то же время, есть признаки того, что решения Путина относительно Украины были нетипичными. Некоторые связывают это с его длительной изоляцией во время пандемии коронавируса.

Такие предположения добавились после его речи по Украине, решению идти на полномасштабное вторжение и косвенной угрозы ядерным оружием.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".