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среда, 19 мая 2021 14:43

В США украинского нардепа назвали агентом России

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В США украинского нардепа назвали агентом России
В американских СМИ появилась информация, что ЦРУ, АНБ и ФБР считают Путина непосредственным куратором кампании Деркача. Фото: Википедия

Год назад, 19 мая 2020, нардеп Андрей Деркач опубликовал записи, якобы разговора бывшего президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США и ныне президента США Джо Байдена. В США аудиозаписи признали сфабрикованным, а самого Деркача – агентом России. Как это происходило – в материале Gazeta.ua.

На записях Деркача в якобы телефонном разговоре с Порошенко Байден "просил поддержать главу НБУ, чтобы определиться с датой национализации Приватбанка. Также нардеп заявил, что Порошенко хотел "отжать банк и канал "1+1". По словам Деркача, в ходе этих разговоров от Порошенко также "требовали обеспечить" освобождение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина.

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На следующий день после публикации, 20 мая, Петр Порошенко назвал скандальные аудиофайлы фейком и обвинил в организации провокации Игоря Коломойского, Офис президента и Россию.

Экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что "над пленками Деркача с записью разговора якобы между Порошенко и Байденом кто-то поработал, а поэтому большого скандала нет". В штабе Джо Байдена тогда также отреагировали на "пленки", назвав их "полностью отредактированными".

Разведка США обвинила Деркача в связях с российским шпионским ведомством. О мощной информационной российской агрессии внутри Украины заявил и Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Офис Генерального прокурора отказался возбуждать уголовное производство против нардепа Деркача. 12 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ответ на заявление Минфина США о том, что "пленки" являются "отредактированными аудиозаписями", заявила: "Украинское следствие придет к собственным выводам". Однако в декабре прошлого года Печерский районный суд обязал Венедиктову открыть уголовные производства.

В отчете ЦРУ 23 сентября 2020-го заявили о возможном влиянии Владимира Путина на обнародование этих записей. В американских СМИ появилась информация, что ЦРУ, АНБ и ФБР считают Путина непосредственным куратором кампании Деркача.

19 октября Facebook заблокировал аккаунт нардепа, потому что он нарушил политику соцсети из-за влияния на выборы США.

Накануне, 18 мая этого года, журналисты Bihus.info опубликовали записи, где голос, похожий на Виктора Медведчука. Разговаривает с чиновниками администрации Путина, российскими террористами на Донбассе. Журналисты выяснили, что Медведчуку приходится договариваться о встрече с Путиным через секретарей на протяжении недель. Также, по их словам, на записях Медведчук говорит о договоренностях с Петром Порошенко. В штабе "Европейской солидарности" "пленки Медведчука" назвали черным пиаром со стороны Офиса президента.

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Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

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