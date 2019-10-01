В США требуют расследования связей Хиллари Клинтон с Украиной

В США скандал с Хиллари Клинтон. Фото: РБК

В США назревает новый скандал, связанный с Украиной.

Два сенатора-республиканца требуют от министра юстиции и генпрокурора начать расследование относительно связей между штабом бывшей кандидатки в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и украинской властью. Письмо-требование подписали Чак Грасли и Рон Джонсон, пишет Politico.

"Министерство юстиции еще не проинформировало Конгресс и американскую общественность о том, начало ли оно расследование связей и координации между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года", - говорится в письме.

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Администрация президента США Дональда Трампа начала изучать записи на электронных почтах нынешних и бывших должностных лиц Государственного департамента США, с которых были отправлены письма на частную электронку Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года.