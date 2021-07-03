В США призвали расследовать убийство Гонгадзе

В США поприветствовали заключение убийцы Гонгадзе Пукача. Фото: Reporters

США призвали генпрокурора Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

"В знак признания журналистов, которые везде ищут правды, мы приветствуем решение Верховного Суда Украины оставить в силе обвинительный приговор генералу Алексею Пукачу, который организовал и осуществил убийство репортера Георгия Гонгадзе", - заявили в посольстве США в Украине.

В США призвали обеспечить полное расследование преступления и привлечь подстрекателей к ответственности.

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"На протяжении более двадцати лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", - говорится в сообщении.

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Жалобы на приговор подавал Пукач и представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.