В США пригрозили России последствиями из-за вторжения в Украину

Агрессия России против Украины приведет к "серьезным последствиям".

Про это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, сообщает "Голос Америки".

"Любые эскалационные действия России будут представлять значительную обеспокоенность для Соединенных Штатов ... и любая дальнейшая агрессия вызовет серьезные последствия", — сказал Блинкен журналистам в Риге.

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В Латвии министры иностранных дел НАТО обсудят риски дальнейшей российской агрессии против Украины.

"Это накопление военных сил есть неспровоцированным и необъяснимым. Это увеличивает напряжение и риск просчетов", — высказался на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны Британии генерал Ник Картер. По его словам, ситуация на границе Беларуси и Украины была "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое длилось годами.

В Минобороны Украины подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Военное вторжение РФ может начаться в начале декабря.

В Кремле информацию о возможном полномасштабном вторжении России на территорию Украины назвали безосновательной. Утверждают, что "Россия ни для кого не представляет угрозы".