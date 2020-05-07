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четверг, 07 мая 2020 14:40

В Совете Европы беспокоятся о независимости НАБУ

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В Совете Европы беспокоятся о независимости НАБУ
В Совете Европы напомнили, что для них крайне важна операционная независимость НАБУ. Фото: НАБУ в Facebook

Власти Украины предостерегает от изменений законодательства группа государств по борьбе с коррупцией Совета Европы.

Эти изменения угрожают независимости НАБУ, об этом пишет в письме президента органа при Совете Европы Мартина Мрчела на имя члена Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаила Буроменского, передает НВ.

"Наше внимание привлек законопроект № 3113, зарегистрированный в Верховной Раде и который предусматривает изменения в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), в частности относительно оснований освобождения директора бюро", - говорится в письме.

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В Совете Европы напомнили, что для них крайне важна операционная независимость НАБУ.

"В частности, как указано в недавнем отчете о выполнении рекомендаций, ГРЕКО акцентирует необходимость защитить НАБУ от ненадлежащего влияния или давления, чтобы обеспечить его операционную независимость при этом полностью выполнив требования рекомендаций ГРЕКО. Буду благодарен, если вы доведете это письмо до сведения компетентных органов власти, чтобы убедиться, что во время разработки и принятия законодательства, органы власти Украины полностью соблюдают требования ГРЕКО о независимости НАБУ ", - подчеркнул президент.

28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за законопроект № 3133, которым предлагается увольнять директора Национального антикоррупционного бюро за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Международный валютный фонд предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о Национальном антикоррупционном бюро приведут к пересмотру действий фонда.

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