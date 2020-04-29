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среда, 29 апреля 2020 11:26

МВФ встал на защиту НАБУ

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МВФ встал на защиту НАБУ
В МВФ выразили озабоченность. Фото: Reuters

Международный валютный фонд предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о Национальном антикоррупционном бюро приведут к пересмотру действий фонда.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ.

Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и требовать корректировки любой новой программы", - цитирует письмо главы миссии МВФ в Украине Рон ван Родена "Європейська правда"

Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые на прошлой неделе начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 (автор - Гончаренко, "Евросолидарность", соавторы из ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщины") и 3180 (авторы - Качура, Дубинский, "Слуга народа"), содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяют уволить директора Бюро Артема Сытника.

Проект 3133 во вторник был поддержан профильным комитетом ВР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде поддержали законопроект, который позволит уволить Сытника

В Фонде советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украины таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ.

"Может быть полезным донести озабоченность спикеру парламента", - написал ван Роден.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОП о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна помощь МВФ. По словам главы государства, есть договоренность о минимум $8 млрд.

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Дата
29
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