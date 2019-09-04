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среда, 04 сентября 2019 17:34

В СМИ просочилась информация о команде нового генпрокурора

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В СМИ просочилась информация о команде нового генпрокурора
Руслан Рябошапка руководит ГПУ с 29 сентября. Фото: УНІАН

Заместителями нового генерального прокурора Руслана Рябошапки могут стать Виталий Касько, Виктор Трепак, Гюндуз Мамедов и Константин Кулик. Об этом в Telegram написала журналист Соня Кошкина.

"Первый заместитель - Виталий Касько. Его, видимо, представлять особо не надо. Заместителем уже был - сразу после Революции - работал в тесной связке с Давидом Саквалеридзе. В частности, по делу "бриллиантовых прокуроров". В общем Касько - персонаж положительный. Точно не подлый", - пишет журналист.

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Трепак - тоже известная личность. Он был первым заместителем председателя СБУ во времена Василия Грицака и прославился как автор скандала с "амбарной книгой" Партии регионов.

Мамедов - прокурор АР Крым.

Кулик сейчас возглавляет один из отделов Генпрокуратуры. В прошлом был военным прокурором сил АТО. В марте 2017-го от прокуратуры заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным соглашение о признании вины. Ее результатом стала конфискация $1,5 млрд имущества Виктора Януковича.

Был фигурантом дела НАБУ за "незаконное обогащение". Сейчас этой статьи в Уголовном кодексе нет.

"Почувствовав, что ветер дует в другую сторону, Кулик оперативно переметнулся в лагерь новой власти (когда она ею не была даже). Непосредственно перед выборами он объявил подозрения Валерии Гонтарева, Алексею Филатову и Борису Ложкину", - пишет Кошкина.

Руслан Рябошапка руководит Генеральной прокуратурой с 29 сентября.

До этого был заместителем руководителя Офиса президента. В 2016-2017-х - членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На выборах 2019-го работал советником Владимира Зеленского.

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Дата
04
сентября

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