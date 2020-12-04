В "Слуге народа" заговорили о новой коалиции против Коломойского

Евгения Кравчук считает нелогичным переход части коллег в "За будущее". Фото: delo.ua

Президент Владимир Зеленский склоняет "Слугу народа" к переформатированию парламентского большинства. В правящей верхушке опасаются, что олигарх Игорь Коломойский может перевести лояльных к нему мажоритарщиков с "Слуги народа" в "За будущее".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Если Коломойский переведет "своих" мажоритарщиков в политсилу "За будущее", то президентской фракции придется договариваться о новой коалиции - с участием фракции "Батькивщина".

"Коломойский периодически раскручивает эти разговоры, исходя из политической обстановки или каких-то будущих голосований. Условно говоря, если президент несколько дней подряд не отвечает на его звонки, он снова запускает эту шарманку о коалиции", - рассказал один из источников в команде президента.

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В президентской фракции считают, что перейти в "За будущее" могут около 15 депутатов, что позволит сохранить монобольшинство партии, сейчас во фракции есть 246 человек, - Gazeta.ua. Также они отмечают, что более "покладистым" и надежным партнером может быть группа "Доверие" на тот случай, если в "слуг" все же останется меньше чем 226 человек.

Заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук рассказала изданию, что в настоящее время никаких заявлений о выходе из фракции нет.

"Пока что юридически существует монобольшинство, и говорить о создании каких-то коалиций преждевременно".

Нардеп считает нелогичным переход части коллег в "За будущее".

"Не могу сказать о полной монолитности фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленных групп. В основном распределение депутатов внутри фракции происходит за причастность к какой-то отрасли, сфере, компетенции".

Президента Владимира Зеленского пытались заманить на коалицию с "За будущее". Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа" Егор Чернев.