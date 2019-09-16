В "Слуге народа" впервые раскритиковали решение Зеленского

В президентской партии требуют увольнения Абромавичуса. Фото: УНІАН

Гендиректор государственного концерта "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс, которого назначил президент Владимир Зеленский, не имеет права занимать должность. Об этом в Facebook заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Нардеп заявил, что Абромавичус имеет литовское гражданство.

"Официальное подтверждение от Министерства внутренних дел Литвы - гендиректор Укроборонпрома Абромавичус имеет литовское гражданство.

Это означает, что он не имеет права работать в правительственных и оборонных структурах.

Более того, не может иметь доступа к государственной тайне.

И должен быть уволен в соблюдение законов Украины", - написал "слуга народа".

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30 августа президент Владимир Зеленский уволил руководителя Укроборонпрома Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичюса. Ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета Укроборонпрома.