В "Слуге народа" впервые раскритиковали решение Зеленского

Гендиректор государственного концерта "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс, которого назначил президент Владимир Зеленский, не имеет права занимать должность. Об этом в Facebook заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Нардеп заявил, что Абромавичус имеет литовское гражданство.
"Официальное подтверждение от Министерства внутренних дел Литвы - гендиректор Укроборонпрома Абромавичус имеет литовское гражданство.
Это означает, что он не имеет права работать в правительственных и оборонных структурах.
Более того, не может иметь доступа к государственной тайне.
И должен быть уволен в соблюдение законов Украины", - написал "слуга народа".
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30 августа президент Владимир Зеленский уволил руководителя Укроборонпрома Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичюса.
Ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета Укроборонпрома.
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