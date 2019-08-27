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вторник, 27 августа 2019 11:04

В "Слуге народа" рассказали, почему ходят на каналы Медведчука

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В &quot;Слуге народа&quot; рассказали, почему ходят на каналы Медведчука
"Я для себя решила, что объективно у них есть рейтинги и надо использовать любые каналы коммуникации, чтобы убеждать зрителей", - сказала Коваленко. ФОТО: Facebook-страница Анны Коваленко

Будущие депутаты от "Слуги народа" ходят на эфиры телеканалов кума президента России Виктора Медведчука учитывая имеющиеся рейтинги и желания убеждать зрителей.

Об этом №34 в списке партии Анна Коваленко рассказала в интервью LB.ua.

"Я для себя решила, что объективно у них есть рейтинги и надо использовать любые каналы коммуникации, чтобы убеждать зрителей", - сказала она.

И добавила, что перед партией стоит задача различить 3 понятия в медиасфере: свободу слова, использование СМИ в интересах владельцев телеканалов и в информационных спецоперациях третьих государств.

"Это должна понять не только наша партия, но и все общество. Тогда мы можем надеяться на иное качество информационной политики в стране".

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14 июня сообщалось, что народный депутат, соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканал ZIK. Теперь нардеп является официальным владельцем 3-х медиа, ранее он купил "112 Україна" и NewsOne. Эти телеканалы называют ресурсами Медведчука.

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