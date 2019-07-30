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вторник, 30 июля 2019 21:48

В "Слуге народа" рассказали, кто оплачивает школу депутатов

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В &quot;Слуге народа&quot; рассказали, кто оплачивает школу депутатов
В учениях принимают участие 254 будущих народных депутата. Фото: Kristina Berdynskykh

Недельное обучение будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце финансируется за счет партии.

Об этом сказала эксперт по международным вопросам и №29 в списке "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Ни копейки бюджетных средств использовано не будет... Знаю наверняка, что будут использованы деньги партии "Слуга народа", - сказала Верещук.

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С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце проходит интенсивное обучение будущих народных депутатов от "Слуги народа". Их в Верховной Раде будет 254. Тренинг проводит Киевская школа экономики.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что стоимость программы обучения - коммерческая тайна.

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