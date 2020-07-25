В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законопроект против гомосексуализма

Закоропроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму "очень дискуссионным". Фото: Reuters

Сейчас не время рассмотрению законопроекта об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму.

Данный законопроект "не стоит брать в активную работу", потому что он "очень дискуссионный". Об этом заявил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко на брифинге, комментируя инициативу народных депутатов из фракции "Слуга народа" Елены Лис и Георгия Мазурашу.

"Речь идет даже не об обязательствах, а о тех идеях, которые предлагаются, - надо пересмотреть его на вероятную дискриминационности, потому что когда-то запрещается, то всегда есть риск того, что делается что-то неправильно", - отметил Корниенко .

По его словам, данная законодательная инициатива еще не обсуждалась на заседании фракции.

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"Такие законопроекты нужно откладывать подальше. Обсуждать их тогда, когда мы определимся с насущными экономическими вопросами, проведем налоговую амнистию, решим, что делать с налогом на вывезен капитал, решим, что делать с бюджетом на следующий год ", - отметил первый заместитель председателя фракции

Он считает, что осенью парламент следует "выходить на конструктивную работу в тех вопросах, которые реально волнуют каждого в обществе - экономика, как выходить из кризиса, как выходить из эпидемии ...".

Народные депутаты от "Слуги народа" написали законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризму. Законопроект зарегистрировали 22 июля. Речь идет о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Инициаторы - нардепы-мажоритарщики из Черновицкой области Елена Лис и Георгий Мазурашу.