В "Слуге народа" прокомментировали правительство Гончарука. Говорят, достижений много

Президент дал шанс премьеру работать дальше.

Во фракции "Слуга народа" есть немало критических вопросов к правительству с премьером Алексеем Гончаруком, но, несмотря на все, они работают в одном направлении.

Об этом сказал журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет "Укрінформ"

"Во фракции тоже есть много критических вопросов к правительству. И это нормально, это дискуссия между парламентом и правительством, потому что правительство видит одно, парламент - другое, но вместе мы работаем в одном направлении.

"Во фракции тоже есть много критических вопросов к правительству. И это нормально, это дискуссия между парламентом и правительством, потому что правительство видит одно, парламент - другое, но вместе мы работаем в одном направлении.

Действительно были ожидания к работе правительства, и они были большими, но они еще не реализовались. Однако те, кто хотел услышать отчет правительства, то услышал и увидел, что многие уже сделано.

Надо признать, что где-то парламент не успевает, где правительство. Да, возможно, где-то не хватает времени, профессионализма, где-то делаются ошибки. И мы готовы делать ошибки, но мы также готовы их быстро исправлять", - сказал первый вице-спикер.

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"У нас есть замечания к правительству. Первое, что было у меня, этот вопрос по декоммунизации советского законодательства. Это один из первых законов, который "провалился" в Верховной Раде.

Есть немало вопросов и к тому, как вводятся социальные стандарты. Мне бы хотелось, чтобы быстрее вводились социальные стандарты, лучше была коммуникация, чтобы чиновники объясняли свои шаги", - сказал Стефанчук.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 3 вице-премьера и 16 министров.