В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки

Даты заседания фракции "Слуга народа" и съезда партии пока неизвестны. Пока неизвестно, когда состоится заседание фракции "Слуга народа". Фото: twitter.com/S_Andrushko

"Слуга народа" на заседании будет обсуждать исключение из фракции народного депутата Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки.

Об этом Gazeta.ua сказал "слуга народа" Никита Потураев в кулуарах парламента.

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"Мы осуждаем такие случаи. Это очень досадно и больно, что человек именно так поступил. Убежден, что следствие даст оценку.

Со своей стороны мы всегда разрываем политические отношения с людьми, обвиняемыми в таких противоправных действиях, - исключаем. Соберется фракция – будет решать этот вопрос. На предыдущие случаи мы всегда реагировали, когда случались истории, связанные с коррупцией или если вытекали неприемлемые факты из предыдущей жизни", - сказал Потураев.

Первый вицеспикер Рады Александр Корниенко отметил: "Все должны быть равны перед законом. Должно быть честное, справедливое, прозрачное расследование. Общество должно знать эту информацию".

28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "слугу народа" Сергея Кузьминых на взяточничестве. По данным следствия, он взял 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых.