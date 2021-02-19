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пятница, 19 февраля 2021 11:23

В "Слуге народа" назвали условие, при котором Степанов может уйти в отставку

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В &quot;Слуге народа&quot; назвали условие, при котором Степанов может уйти в отставку
Степанов может уйти в отставку из-за провала с вакцинацией. Фото:facebook.com/StepanovMV

Фракция "Слуга народа" может инициировать отставку министра здравоохранения Максима Степанова в случае провала вакцинации.

Об этом заявила депутат из фракции Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов дальше не сможет, находиться на должности, быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове - он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию ", - сказала Верещук.

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Нардеп отметила, что следующий кандидат на место главы Минздрава пройдет тщательную проверку. А она лично проголосовала бы за председателя комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

"Если будет инициирована и проголосована отставка министра Степанова, обязательно человек, который будет номинироваться на должность, будет перед тем нами экзаменоваться, протестирован и рекомендован к голосованию", - добавила депутат.

В Минздраве заявляли, что вакцинация от Covid-19 начнется уже 15 февраля. Однако позже Степанов заявил, что сроки старта прививок изменились из-за бюрократии с поставками вакцин.

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19
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