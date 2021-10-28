В "Слуге народа" назвали кандидата на министра обороны - официально

Алексей Резников сейчас находится в должности вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Фото: @MReintegration

Во фракции "Слуга народа" подтвердили кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Об этом рассказала заместитель президентской фракции Евгения Кравчук "24 каналу"

"Информация касательно господина Резникова соответствует действительности. Сегодня было заседание малой фракции и мы получили подтверждение. Я лично считаю его очень хорошим специалистом", - сказала депутат.

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На следующей неделе планируют уволить пятерых министров.

Кадровые вопросы в правительстве депутаты будут рассматривать 3-4 ноября, когда завершат с рассмотрением правок в бюджет.

В понедельник вечером, 1 ноября, состоится заседание фракции, где пройдет обсуждение с соответствующими кандидатами.

Сейчас министром обороны работает Андрей Таран.

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность министра обороны, заявлял председатель фракции "СН" Давид Арахамия. В Офисе президента назвали Резникова в должности министра обороны выигрышным вариантом.