В "Слуге народа" хотят избавиться от Лероса

После выступления Лероса про "микробы" в "Слуге народа" голосуют за его исключение из партии. Фото: Facebook.com/geo.ya.1

В "Слуге народа" собирают подписи за исключение Гео Лероса из фракции. Нардеп раскритиковал президента Владимира Зеленского и его правление.

Об этом Лерос сообщил на странице в Facebook.

"Владимир Зеленский после моей речи приказал Арахамии немедленно собрать подписи об исключении меня из фракции СН, даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить".

"Я счастлив, что говорю правду, а вы (Владимир Зеленский. - Gazeta.ua), заложник олигархов, это навсегда, от этого не отмыться", - написал Лерос.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк считает, что Лерос должен уйти в отставку сам:

"Не разделяю сегодняшнего выступления Лероса. Считаю, что он сам должен выйти из фракции, это должно быть его решение как политика. Лерос - носитель альтернативного мнения, которое тоже нужно учитывать в своей работе и политической жизни. Исключать инакомыслящих - прецедент, которого нельзя допустить. Он должен уйти самостоятельно".

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Воздержалась от голосования и депутат из фракции "СН" Елизавета Ясько:

"Во фракции собирают голоса за исключение Гео Лероса из фракции. Официально заявляю, что я воздержалась. Несмотря на то, что я не всегда согласна с Гео, я не хочу и не буду занимать позицию против Гео Лероса".

29 марта 2020-го Гео Лерос опубликовал видео с участием брата Андрея Ермака - Дениса. По данным Лероса, Андрей Ермак совместно с братом продает государственные должности. Лерос прислал соответствующее обращение в НАБУ, но Ермака не отправили в отставку. Руководитель ОПГ считает, что, пленки Гео Лероса - прямая атака на ОП с целью обострить ситуацию внутри команды президента.