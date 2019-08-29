В "Слуге народа" анонсировали ликвидацию ряда министерств

Планируется ликвидировать минимум три министерства. Фото: slovoidilo.ua

В будущем Кабинете Министров планируют ликвидировать минимум три министерства.

Об этом рассказали депутаты от партии "Слуга народа", сообщает Радио Свобода.

По словам народного депутата Руслана Горбенко, ликвидируют Министерство экологии, а также Министерство по вопросам оккупированных территорий.

"Не будет Министерства экологии и, к сожалению, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Министерство экологии будет теперь называться Министерством энергетики и экологии. Функции МинВОТ передадут профильным министерствам: у каждого министра будет заместитель по вопросам временно оккупированных территорий", - рассказал нардеп Руслан Горбенко.

Кроме этого, будет профильный вицепремьер по вопросам Донбасса и Крыма.

Также в политсиле сообщили о планах ликвидировать Министерство аграрной политики.

"У нас было последнее отраслево ориентированное министерство, я думаю, что его уже не будет. Я думаю, что МинАПК уже не будет", - отметил депутат Марьян Заблоцкий.

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29 августа проходит первое заседание Верховной Рады 9 созыва. В первый день парламентарии пообещали рассмотреть и принять до 100 законопроектов.