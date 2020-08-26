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среда, 26 августа 2020 03:07

В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие

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В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
Байден пообещал помочь Украине. Фото: Reuters

В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украины проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", - отметил Байден в поздравительном заявлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.

Администрацию президента Барака Обамы, в которой Джо Байден восемь лет был вице-президентом, республиканцы критикуют именно за отказ предоставить Украине летальное оружие. Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы "Джавелин", Украина получила уже от Администрации действующего президента Дональда Трампа.

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На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

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