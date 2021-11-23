В случае нового витка российской агрессии Раду соберут через пару часов

Тогда парламент объявит военное или чрезвычайное положение. Фото: iportal.rada.gov.ua

В случае нового витка российской агрессии против Украины Верховная Рада соберется через пару часов.

Об этом сказал первый вице-спикер, представитель "Слуги народа" Александр Корниенко "Радіо Свобода"

"Если это не неделя работы в округах, я думаю что потенциал за пару часов собраться есть", - заявил Корниенко.

В таком случае парламент сможет объявить военное или чрезвычайное положение.

"У Верховной рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования в течение нескольких часов", - сказал первый вице-спикер.

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Если будет непленарная неделя, то определят перечень спецмер для защиты депутатов, чтобы принять решение.

"Если будут активны военные действия, не дай Бог где-то, то понятно, что будут какие-то использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", - заявил Корниенко.

Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года, сообщило американское издание Bloomberg.