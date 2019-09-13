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пятница, 13 сентября 2019 14:46

"В следующую среду могут выбрать время для отвода войск в Петровском и Золотом" - Кучма

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&quot;В следующую среду могут выбрать время для отвода войск в Петровском и Золотом&quot; - Кучма
Кучма заявил, что в следующую среду изберут время для отвода войск в Петровском и Золотом. Фото: image.zn.ua

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске могут согласовать окончательную дату отвода войск в районе Петровского и Золотого.

Об этом заявил журналистам представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в кулуарах 16-й ежегодной встречи YES.

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"Вопрос безопасности всегда у нас главное, вопрос обмена заложниками (на заседаниях ТКГ. - Gazeta.ua). Вопрос безопасности - это двигаться дальше по отводу войск от линии соприкосновения. У меня уже есть убеждение, что в следующую среду мы примем решение о отводе войск в Петровском и Золотом. Окончательно решим время. Я думаю, что это у нас обязательно состоится", - сказал Кучма.

На вопрос, обсуждаются ли следующие точки, на которых должен состояться разведения войск, он отметил, что сейчас над этим работают военные.

"И вообще в перспективе, президент, я убежден, будет ставить этот вопрос на "нормандской встречи", об отводе войск по всей линии соприкосновения", - спрогнозировал Кучма.

Команда президента готовит несколько идей о возвращении аннексированного Россией Крыма. Рассказывать о них он "не может", ибо "еще рано".
Об этом сам Владимир Зеленский заявил во время выступления на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES.

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