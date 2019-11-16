В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского

В объектив попали помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и Брайан Ланза, которые встретились в одном из стейк-хаусов в Киеве.

Соответствующее видео неизвестный источник выложил на канале на YouTube, сообщают "Українські новини".

Встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской.

Майкл Вайс, соавтор в New York Times, в своем Twitter написал, что Ланца в настоящее время является управляющим директором в "Mercury", лоббистской фирме, и он сказал, что в Украине он находится для развития бизнеса.

Журналист также выдвинул подозрение о том, что Ланца может быть новым неофициальным каналом связи между Белым Домом и Офисом Президента Украины.

"Поездка в Украину "по делам", в конце концов, очень удобное прикрытие. Но ... Известно также, что Ланца преувеличивает свою связь и влияние на Трампа", - добавил Вайс.