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пятница, 30 апреля 2021 13:40

В сеть слили новую запись разговора Медведчука и Суркова. Что обсуждали состав участников ТКГ

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Предположительно в 2014 году между народным депутатом Виктором Медведчуком и советником Владимира Путина Владиславом Сурковым состоялся разговор, во время которого они обсуждали состав участников Трехсторонней контактной группы. Фрагмент записи их разговора публикует 24 канал.

На записи голос, похожий на Медведчука, сообщает Суркову, что в Киеве негативно восприняли инициативу так называемых ЛНР и ДНР о замене руководителей непризнанных формирований на рядовых представителей. Особенно, по словам Медведчука, подобное развитие событий огорчило Леонида Кучму. На что Сурков, рассмеявшись, советует Медведчуку сообщить в Киев, что он лично, для поднятия уровня представительства, примет участие в заседании ТКГ и для этого уже даже получил разрешение от Путина.

Сурков: Вить, я понял, что расстроило. Другого пути нет. Потому что они "воры и убийцы", по версии Украины, так сказать.

Медведчук: Террористы, убийцы... (Смеется).

Сурков: Бандиты, которых коронуют на царство… Мне даже шеф сказал, ты можешь тоже сказать, даже на эту группу съездить. Я съезжу.

Медведчук: А, вообще даже тебе? Я понял.

Сурков: Поэтому пусть они там не плачут по поводу того, что там не те люди будут присутствовать в составе ополчения. Зато Слава приедет, скажи (Смеется).

На предыдущей записи, опубликованной в феврале, Медведчук и Сурков обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными.

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Дата
30
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