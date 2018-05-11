В семье Найема произошла еще одна неприятность

Автор: facebook.com/MasiNayyem Полиция ищет белый мотоцикл Honda из номером AA7538

Неизвестные похитили мотоцикл юриста Маси Найема - брата нардепа Мустафы Найема, которого ранее избили в центре столицы.

Об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

"Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", - заявил Найем.

По данным "Информатора", транспортное средство было на номерах AA7538. Сразу же после происшествия полиция ввела план-перехват по городу.

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30 апреля возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Мустафу Найема. У политика сломана челюсть и сотрясение мозга. Трех подозреваемых отправили под домашний арест. Четвертому, который бил нардепа, удалось бежать в Баку. Его объявили в розыск.