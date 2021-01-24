24 января в ряде областей Украины проходят повторные местные выборы. Фото: zik.ua

Сегодня, 24 января, в Украине проходят повторные местные выборы в 14 областях.

Жители Конотопа Сумской области сегодня выбирают городского голову. Об этом говорится на сайте ЦИК.

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Местных депутатов городских, поселковых и сельских советов избирают в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В Конотопе Сумской области повторно выбирают мэра. Предыдущий глава города Александр Луговой, победивший на выборах, умер от коронавируса 16 ноября прошлого года. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

17 января 2021 года в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском состоялись повторные выборы городских голов. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. В Центральной избирательной комиссии обнародовали явку на повторных выборах. Самая высокая была зафиксирована в Броварах, а самая низкая в Борисполе.