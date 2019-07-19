В Ровно подожгли агитационное авто нардепа

Полиция открыла производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" ФОТО: Нацполиция

В Ровно подожгли авто, обклеено агитацией нардепа, кандидата в Совет 9 созыва от Всеукраинского обьедання "Свобода" по 152 округу.

ДСНС не указала имени нардепа, впрочем за 152 округу от "Свободы" баллотируется только один кандидат - Олег Осуховский.

Автомобиль Ford Courier принадлежит 66-летнему жителю села Деревянное, установила полиция. На ней размещены наклейки с логотипом кандидата, а в салоне - открытки политического направления.

Огонь повредил лобовое стекло, капот, частично мотор и салон. Правоохранители изъяли пластмассовую канистру с остатками горюче-смазочных материалов и факел, которым был занесен огонь.

Полиция открыла производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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15 июля в Дубно Ровенской области заминировали автомобиль кандидата в депутаты Верховной Рады.