В России проблемы: Путин в обращении к русским демонстрировал усталость и неопределенность

Украиyский вопрос стал электорально непривлекательным в предвыборной кампании в России. Фото: pixabay

Проблем в России увеличилось по сравнению с прошлым и уровень социально-экономического напряжения возрос. Об этом свидетельствует вчерашнее обращение Владимира Путина в Совете Федерации. Было более скучное, чем предыдущие, менее конкретное, более социальное. Так считает политолог Олег Саакян в беседе с Gazeta.ua

"В России стартовала предвыборная кампания, и обращения адресовалось общественным запросам. Обещал различные социальные гарантии в лучших традициях патернального общества. Ставка не на модернизацию России, а на неосовок. То, что не говорил об Украине, означает и то, что тема уже не есть электорально привлекательной, возможно даже наоборот", - рассказал.

Также отсутствие упоминания об Украине в тексте и низкий приоритет международной политики говорит о том, что Россия будет продолжать держать неопределенность вокруг собственных планов по Донбассу и других точках своего присутствия, добавил.

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"Возможно, додержатся неопределенности к климатическому саммиту 22-23 апреля, а может и дольше. В части о международной политике важным является момент по "асимметричности действия Российской Федерации". Этим выражает, что РФ не собирается гнаться за паритетностю - участвовать в гонке вооружений или санкций, а оставляет возможность реагировать асимметрично, таким образом противодействовать давлению Запада. Во-вторых, оставляют за собой право очерчивать красные линии, которые другие не могут пересекать. Это о том, что Россия сама будет решать, как и где действовать. Два месседжи - запугивание. Русские это воспримут как демонстрацию силы. Но это элемент неуверенности и отсутствия повестки дня для международной политики. Не очертил ни принципов, ни видения, что РФ может предложить. Сказал только, что будут отвечать. То есть это уже не активность, а реактивность , что свидетельствует об усталости, в том числе интеллектуальном истощении".

Упоминание о Лукашенко - отсылка к оправданию поглощения Беларуси, отметил эксперт.

"Это, якобы, чтобы не допустить украинского сценария, где в рамках "госпереворота" сменилась власть. Объяснение вроде "мы забрали Крым, чтобы его не забрали американцы".

Президент России Путин предостерег другие страны не переходить красные линии в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в ежегодном послании к парламенту, Федеральному собранию. Основная часть обращения Путина была о социальных вопросах и против пандемии. Последние около 15 мин. речи глава Кремля посвятил международным вопросам.