В России отреагировали на скандал с украинскими боксерами

В РФ заявили о готовности предоставить гражданство скандальным украинским боксерам. Фото: Instagram @usykaa @lomachenkovasiliy

В России заявили, что готовы помочь украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко сменить гражданство.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, пишут российские СМИ.

Он отметил, что в России гордятся Ломаченко и Усиком и готовы предоставить гражданство.

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"Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире", - сказал Кремлев.

Украинских спортсменов Василия Ломаченко и Александра Усика обвинили в отрицании российской агрессии, манипулировании общественным мнением и участии в пропагандистских акциях России. Их данные внесли в базу "Миротворца".