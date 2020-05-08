В России отреагировали на скандал с украинскими боксерами

В России заявили, что готовы помочь украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко сменить гражданство.
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, пишут российские СМИ.
Он отметил, что в России гордятся Ломаченко и Усиком и готовы предоставить гражданство.
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"Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире", - сказал Кремлев.
Украинских спортсменов Василия Ломаченко и Александра Усика обвинили в отрицании российской агрессии, манипулировании общественным мнением и участии в пропагандистских акциях России. Их данные внесли в базу "Миротворца".
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