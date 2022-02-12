В России возмущаются из-за публикаций западных СМИ о якобы начале вторжения в Украину.

Западных журналистов упрекнули в нарушении этических и профессиональных стандартов, говорится в сообщении Министерства законодательных дел в России.

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями для того, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы", - говорится в заявлении.

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Также в министерстве упрекнули из-за игнорирования комментариев официальных российских лиц, в частности, многократные заверения в дипломатическом урегулировании кризиса.

"По сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординированно тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне", - говорится в заявлении.

В частности, в публикации собрали все заявления иностранных СМИ, публиковавшие фейковые новости о начале вторжения России в Украину.

Автор: МИД России Публикации иностранных СМИ о начале вторжения России в Украину

"Эти публикации - доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России по обеспечению гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины", - резюмировали в пресс-службе.

Администрация Белого дома специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий. Раскрытие информации было тщательно скоординировано между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать российское планирование, притупить эффективность любых операций и, наконец, сдерживать военные действия, пишет CNN со ссылкой на свои анонимные источники в Белом доме, Госдепе и разведке США.