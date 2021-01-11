В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн

Директор аэропорта подписал акт выполненных работ, зная, что их стоимость завышена, сообщают в прокуратуре. Фото: krmisto.gov.ua

Директору коммунального предприятия "Международный аэропорт Кривой Рог" Игорю Лашину объявили подозрение в завладении более 5,3 млн грн бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник в марте 2019 года заключил с частным предприятием договор подряда по строительству ограждения территории аэропорта. Затем он подписал акты приемки выполненных работ, зная, что их стоимость завышена. Из-за чего государству нанесено более 5,3 млн грн убытков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасти "рядового Татарова" - прокуроры Венедиктовой не нашли причин для подозрения

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Лашин возглавляет предприятие с 2013 года.

В июле 2019-го президент Владимир Зеленский во время визита в Кривой Рог договорился с городскими властями о строительстве нового терминала аэропорта. Зеленский говорил, что аэропорт "Кривой Рог" похож на скворечник, пишет LB.ua.

Президент Зеленский обещал строительство аэропортов. "Построим, я уверен, через 2-3 года все аэропорты, которые нужны в Украине", - говорил в сентябре прошлого года президент.