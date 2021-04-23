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пятница, 23 апреля 2021 00:55

В РФ запустили фейк по "массовой мобилизации" в Украине: в МИД отреагировали

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В РФ запустили фейк по &quot;массовой мобилизации&quot; в Украине: в МИД отреагировали
В Украине призывают резервистов к военной службе. Фото: Сегодня

В Министерстве иностранных дел России заявили о том, что в Украине якобы объявили "общую мобилизацию", имея ввиду подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о призыве на военную службу резервистов.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления и отметили, что это является дезинформацией, сообщает спикер украинского МИД Олег Николенко.

Подписанный гарантом документ имеет целью усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. В частности, речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз для национальной безопасности.

"Единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация...С самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается верной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией", – отметил Николенко.

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Комитет Сената США по международным отношениям утвердил законопроект с поправками, направленный на усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.

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