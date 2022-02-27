В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник

"Санкции сейчас настолько жесткие, что россияне почувствуют их уже с понедельника. Но когда этот удар дойдет до Путина – вопрос", говорит Алексей Ижак. Фото: телеканал "Дом"

Россия планировала скорую войну, чтобы уже сейчас иметь в Киеве своего президента. Эти планы поломаны. РФ вынуждена тормозить. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог-международник Алексей Ижак.

"В войне есть два этапа. Сейчас военный – социально-экономические факторы второстепенные. Важно, у кого больше войска и оружия. В такой войне Россия может нажимать долго. Но не факт, что напор постоянно будет высоким. В РФ заканчивается оружие и войска первой линии. Много индикаторов, которые планировали другие. Что в Киеве должен был сидеть другой президент. Россия вынуждена тормозить. Высокий напор, когда штурмуют города, на это сил у Кремля не больше недели. Далее, если не будет переговоров по миру, то будет длительный период зачистки территории Украины от российских войск", – говорит Ижак.

Активная война через несколько недель упрется в социальные факторы, когда у людей начнут кончаться деньги, будут сбои в логистике. У россиян тоже, говорит политолог.

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"Экономический удар ослабляет Россию. Но какие-либо санкции не действуют на принятие Путиным решений. А именно он контролирует все в России, все от него зависит. Санкции сейчас настолько жесткие, что россияне почувствуют их уже с понедельника. Но когда этот удар дойдет до Путина – вопрос. Когда достигнет, то это будет влиять на его решение относительно войны", – отмечает Ижак.

Большой бизнес не восстанет, потому что это запуганные и управляемые люди, говорит политолог.

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"Это агенты Путина. Там не может быть восстания. Но уже происходит эрозия этих путинских элит. Путин 20 лет назад обещал им, что все будет хорошо. И им было хорошо. Сейчас не будет. Поэтому исчезает консенсус между Путиным и российскими элитами. этой среде начнут возникать сомнения", – говорит Ижак.

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. В иске Россию требуют привлечь к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания злости.