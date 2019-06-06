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четверг, 06 июня 2019 10:01

В РФ не поняли идеи Зеленского

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В РФ не поняли идеи Зеленского
Сергей Лавров. Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате "с нуля" не будет, для их восстановления нужно оформить предварительные договоренности документально.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

На вопрос, при каких условиях возможна встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, ответил:

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины в направлении Минских договоренностей и в целом в российском направлении. Оттуда раздаются довольно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять переговоры с Россией".

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"Я даже не понял, о каких переговорах идет речь, потому что если брать Донбасс, то переговоры были в рамках Контактной группы и "нормандского формата". Это не переговоры с Россией", – заявил Лавров.

"Переговоры в "нормандском формате" президент Зеленский подтвердил. Якобы это уже указано, но непонятно, с каких позиций и на чем будет базироваться продление работы "нормандской четверки". Если с чистого листа, то это не получится", – сказал глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что за последние 4 года в "нормандском формате" 4 лидера достигли "конкретных договоренностей о разведении сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения и о оформления процедуры вступления в силу закона об особом статусе Донбасса в увязке с проведением на этих территориях выборов".

"И то, и другое было предметом конкретных договоренностей лидеров. Они поручили оформить эти договоренности на бумаге. До сих пор это не сделано", – заявил Лавров.

"Поэтому перед тем, как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались ранее", – сказал он.

"Нам важно понять, как все эти обещания новых подходов и идей будут воплощены в какие-то конкретные позиционные предложения. Президент Украины Зеленский вспоминал об обмене удерживаемых лиц. Я считаю, это перспективная тема. Мы всегда выступали за неукоснительное выполнение требований Минских договоренностей об обмене всех на всех", – отметил он.

На вопрос, чего Россия ждет от Зеленского, Лавров ответил: "Есть договоренности "нормандского формата", о которых я сказал. Наши немецкие, французские коллеги подтвердили, что эти договоренности являются непреложным условием движения вперед".

"Так давайте их оформим, а потом уже будут готовиться новые "нормандские" саммиты", – сказал он.

Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского Совета Дональдом Туском в среду.

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06
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