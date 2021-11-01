В ресторанах "поймали" чиновников без Covid-сертификатов

Руководитель департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета Андрей Тимофейчук пришел в ресторан без сертификата. Фото: Фейсбук/Анжела Косован

В Черновцах правоохранители составили административные протоколы на два ресторана в центре города.

Там обедали местные чиновники, которые отказались продемонстрировать сертификаты о вакцинации от Covid-19. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован в Facebook.

В ресторане "Незабаром" председатель Черновицкого районного совета Руслан Домницак отказался предъявить правоохранителям сертификат о вакцинации от коронавируса для подтверждения законного пребывания на территории заведения.

"Как оказалось, сертификата нет и вакцинироваться они даже не собираются. Но вместе с тем, господин Домницак переписал фамилию полицейского и начал звонить "кому надо", чтобы завершить проверку", – сообщила Косован.

Также в ресторане "Панськи Гуральни" представители мобильной группы зафиксировали отказ директора Департамента урбанистики и архитектуры горсовета Андрея Тимофейчука предъявить ковид-сертификат.

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"На заведения на месте были составлены протоколы об административном правонарушении", – сообщила Косован.

В Черновицкой области зафиксировали 106 405 случаев коронавируса, из которых 487 – за прошедшие сутки. Болезнь преодолели 88 128 человек, 2430 умерли. За сутки 30 октября в Украине было обнаружено еще 17 430 случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело 2 904 872 человека, выздоровело 2 430 944 человека, летальных исходов – 67 393, проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.