В ресторанах "поймали" чиновников без Covid-сертификатов

В Черновцах правоохранители составили административные протоколы на два ресторана в центре города.
Там обедали местные чиновники, которые отказались продемонстрировать сертификаты о вакцинации от Covid-19. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован в Facebook.
В ресторане "Незабаром" председатель Черновицкого районного совета Руслан Домницак отказался предъявить правоохранителям сертификат о вакцинации от коронавируса для подтверждения законного пребывания на территории заведения.
"Как оказалось, сертификата нет и вакцинироваться они даже не собираются. Но вместе с тем, господин Домницак переписал фамилию полицейского и начал звонить "кому надо", чтобы завершить проверку", – сообщила Косован.
Также в ресторане "Панськи Гуральни" представители мобильной группы зафиксировали отказ директора Департамента урбанистики и архитектуры горсовета Андрея Тимофейчука предъявить ковид-сертификат.
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"На заведения на месте были составлены протоколы об административном правонарушении", – сообщила Косован.
В Черновицкой области зафиксировали 106 405 случаев коронавируса, из которых 487 – за прошедшие сутки. Болезнь преодолели 88 128 человек, 2430 умерли.
За сутки 30 октября в Украине было обнаружено еще 17 430 случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине заболело 2 904 872 человека, выздоровело 2 430 944 человека, летальных исходов – 67 393, проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.
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