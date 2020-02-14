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пятница, 14 февраля 2020 10:02

В расследовании "Схем" Мендель увидела только больные зубы Кернеса

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В расследовании &quot;Схем&quot; Мендель увидела только больные зубы Кернеса
Мендель отрицает резонансное расследование журналистов. Фото: УНІАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель назвал журналистское расследование о возможных переговорах властей с представителями Кремля в Омане "несовместимыми фактами". Об этом она написала в Facebook.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что в январе Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Расследователи также выяснили, что за 2 недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом екс-нардепа-"регионала" Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который сопровожал Зеленского в Оман, ранее работал помощником Эльбруса Тедеева.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал.

Сложно сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником.

Единственное, что было несложно в сюжете программы "Схемы", - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили.

Для себя отмечу, что "тема зубов" в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", - написала отреагировала Мендель.

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В то же время Ермак в Facebook назвал расследование журналистов "ложью от начала и до конца".

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы "по свидетельству наших источников"?

Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего", - написал он.

По данным журналистов, Петрушев прилетел в Оман из Москвы ночью 8 января чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN. Вечером того же дня тем же бортом воспользовался Зеленский, чтобы вернуться в Киев. Президент прилетел почти через 19 часов после того, как в ОП сообщили о его срочном возвращении из Омана.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Ермак постоянно находится на связи с новым кремлевским "куратором по Украине" Дмитрием Козаком в обход официальных международных каналов связи.

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