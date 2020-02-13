Ермак на постоянной связи с Кремлем - СМИ

Контакты Ермака с Москвой - непубличные, пишут журналисты

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак постоянно находится на связи с новым кремлевским "куратором по Украине" Дмитрием Козаком в обход официальных международных каналов связи.

По словам очевидца телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, новые лица в переговорном процессе стран согласовывали именно они, пишет "Українська правда".

В частности, Зеленский попросил Путина назвать своего представителя, а взамен Украина должна назвать своего. Путин сказал, что это будет Козак, а Зеленский указал на Ермака.

Таким образом в РФ Дмитрия Суркова заменил Козак.

Источники также рассказали о причине недовольства Суркова незадолго до его исключения из процесса на встрече в "нормандском формате". "В Париже на "Норманде" Сурков взбесился. Но почему? Потому что на встрече советников Ермак или что-то ему пообещал, чего не смог выполнить или не смог объяснить, что он этого обещать не может.

В итоге лидеры "четверки" приехали подписывать согласованное заявление, а оно оказалось не совсем согласованным".

При Зеленском Ермак сумел распространить свою непубличную дипломатию на контакты и с Москвой, и с Вашингтоном.

Заместитель руководителя администрации президента России Козак когда-то занимался Приднестровским конфликтом. В 2003 году он разработал так называемый меморандум Козака, который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии, отказ Кишинева от собственных вооруженных сил. Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума, Козака и "миротворцев" из России, пишут журналисты.

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На брифинге 12 февраля Андрей Ермак заявлял журналистам: "Я еще не разговаривал с Козаком после его и моего назначения. Думаю, что буду иметь такую возможность. Но независимо от того, кто будет представлять РФ в Минске и в "нормандском формате", принципы, которые задекларировал Зеленский, являются неизменными".