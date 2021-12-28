В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин

Депутаты внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин.
Только медиков предлагают ставить на учет без исключений, сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в Facebook.
Соавторами проекта стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.
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"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из Минобороны", - написал он.
24 декабря стало известно, что список профессий и специализаций, согласно которому женщины должны стать на воинский учет, сократят. Соответствующее решение уже согласовали с руководителем Минобороны Алексеем Резниковым, поскольку сейчас в нем профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ.
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