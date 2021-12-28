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вторник, 28 декабря 2021 19:00

В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин

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В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин
58 депутатов составили законопроект. Фото: Верховная Рада

Депутаты внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Только медиков предлагают ставить на учет без исключений, сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в Facebook.

Соавторами проекта стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

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"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из Минобороны", - написал он.

24 декабря стало известно, что список профессий и специализаций, согласно которому женщины должны стать на воинский учет, сократят. Соответствующее решение уже согласовали с руководителем Минобороны Алексеем Резниковым, поскольку сейчас в нем профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ.

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Дата
28
декабря

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