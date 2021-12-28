В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин

58 депутатов составили законопроект. Фото: Верховная Рада

Депутаты внесли законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Только медиков предлагают ставить на учет без исключений, сообщил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в Facebook.

Соавторами проекта стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из Минобороны", - написал он.

24 декабря стало известно, что список профессий и специализаций, согласно которому женщины должны стать на воинский учет, сократят. Соответствующее решение уже согласовали с руководителем Минобороны Алексеем Резниковым, поскольку сейчас в нем профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ.