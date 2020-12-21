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понедельник, 21 декабря 2020 19:48

В Раду внесли законопроект о деятельности КСУ

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В Раду внесли законопроект о деятельности КСУ
Законопроект обязывает суд мотивировать признание каждого положения неконституционным. Фото: Укринформ

Рабочая группа Верховной Рады завершила работу над законопроектом о деятельности Конституционного суда Украины. Финальный документ уже внесли в парламент.

Законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Текста этого документа на сайте ВР пока нет, но представитель парламента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря на брифинге рассказала, что он будет предусматривать. Так, нардепы предлагают КСУ принимать решения двумя третями от своего состава, поскольку это абсолютное большинство.

"Это 12 судей КСУ. На сегодня решения могут принимать 10 судей - это меньше, чем две трети".

Также нардепы учли рекомендации Венецианской комиссии и предусмотрели в документе возможность заявления отвода отдельным судьям. За отвод судьи должны проголосовать не менее 10 судей. Кроме того, документ предусматривает переход КСУ на рассмотрение дел, как правило, по устной форме производства.

"Мы предлагаем, чтобы повестка дня КСУ, на его формирование мог влиять не только председатель КСУ, а и судьи, и чтобы дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались", - пояснила Совгиря.

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В то же время рабочая группа в своем законопроекте предлагает ввести автоматизированный реестр актов суда и автоматизированное распределение дел между судьями КСУ.

Законопроект также запрещает КСУ выходить за пределы нарушенных в конституционном представлении вопросов и обязывает суд мотивировать признание каждого положения неконституционным.

"Последнее из новшеств - мы предлагаем, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, урегулировать в законе о КСУ основы дисциплинарного производства в отношении судей КСУ с возможностью урегулирования конкретных аспектов на уровне регламента КСУ", - добавила она.

15 декабря Верховная Рада возобновила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины об отмене ответственность за ложь в декларации.

В то же время Венецианская комиссия советует Верховной Раде внести изменения в закон о Конституционном суде Украины.

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