В Раду стабильно проходят четыре партии - опрос

Сейчас в парламенте - пять фракций и две депутатские группы. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября.

За партию "Европейская солидарность" готовы голосовать 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батькивщину" - 10,6%.

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Рейтинг других партий ниже пятипроцентного проходного барьера.

Партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, Мураева "Наши" - 4,7%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,5%, Радикальную партия Олега Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6% , "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Притулы - 3,2%.

Социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.