В Раду проходят семь партий - социология

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Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня, то в парламент попали бы семь партий. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии, который опубликовал результаты опроса, проводившегося с 22 по 29 июня.

За "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором.

Далее следуют ОПЗЖ (16,9%), "Европейская солидарность" (15%), "Батькивщина" (14,7%). Также более 5% у "Сила и честь" (7%), Радикальной Партии Олега Ляшко (5,7%) и у "Украинской стратегии Гройсмана" (5,1%).

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Другие партии не попали бы в парламент.

Социологи опросили 2031 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - к 25%, 2,2% - к 12%.

На внеочередных выборах в 2019 году партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос "- 5,82%. пятипроцентный проходной барьер преодолели пять партий.