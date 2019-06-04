В Раду проходят пять партий - соцопрос

Социологический центр MUSTLOOK в конце мая этого года провел соцопрос электоральных симпатий украинцев накануне парламентских выборов в Верховную Раду Украины ІХ созыва.

Результаты этого исследования публикует Информатор.

Всеукраинский телефонный опрос был проведен в период с 22 по 28 мая. Сотрудниками центра MUSTLOOK было совершено более 16 тысяч звонков. Из которых полторы тысячи наших сограждан согласились ответить на вопросы о своих электоральных симпатиях на предстоящих выборах в парламент.

Результаты опроса, проведенного социологическим центром MUSTLOOK

Участие в социологическом исследовании принимали жители всех регионов Украины, кроме ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Более 84% опрошенных заявили о том, что придут на избирательные участки и проголосуют.

Результаты опроса, проведенного социологическим центром MUSTLOOK

Их электоральные симпатии распределились следующим образом (среди тех, кто определился и придет голосовать):

1. "Слуга народа" - 40,6%

2. Европейская Солидарность (экс-БПП) - 9,4%

3. ВО "Батькивщина" - 9,4%

4. Оппозиционная платформа - "За жизнь" - 8,1%

5. Радикальная партия Олега Ляшко - 5,4%

6. Партия "Голос" - 4,6%

7. "Оппозиционный блок" - 3,4%

8. Сила и Честь - 3,3%

9. "Самопомощь" - 2,4%

10. Гражданская позиция - 2,4%

Результаты опроса, проведенного социологическим центром MUSTLOOK

Остальные политические партии имеют еще более низкую поддержку населения. Таким образом в Верховную Раду ІХ созыва попадает пять политических проектов, которые преодолеют проходной барьер.

Между ними, в соответствии с нормами избирательного законодательства, будут распределены 225 мандатов (остальные по мажоритарным депутатам).

Результаты опроса, проведенного социологическим центром MUSTLOOK

Партия действующего президента получит 125 мест, Европейская Солидарность Петра Порошенко и "Батькивщина" - по 29, ОБ "За жизнь" будет иметь 25, а Радикальная партия Ляшко - 17 мест.

Напомним, ранее Информатор опубликовал результаты основательного социологического исследования об электоральных симпатиях украинцев.