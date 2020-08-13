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четверг, 13 августа 2020 19:48

В Раду проходят 5 партий - опрос

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали бы 25,5% тех, кто определился и пойдет голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социс" совместно с Центром Разумкова с 21 по 28 июля.

ОПЗЖ готовы поддержать 18,3%, "Европейскую солидарность" - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,5%.

Таким образом 5 партий преодолевают 5% проходной барьер.

Остальные набирают менее 3% голосов.

 

Социологи опросили 4 тыс. респондентов методом интервью face to face во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

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Год назад, 21 июля 2019-го, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,16% голосов избирателей, ОПЗЖ - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Таким образом 5-процентный проходной барьер преодолели 5 партий.

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Дата
13
августа

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