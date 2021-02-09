В Раду проходят 5 партий - опрос

Сейчас в парламенте есть 5 фракций. Фото:@verkhovna.rada.ukraine

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22% тех, кто примет участие в выборах и определился. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 января по 3 февраля.

За ОПЗЖ проголосовали бы 22%, "Европейскую солидарность" - 18%, "Батькивщину" - 10%, "Силу и честь" - 5%. "Голос" по опросу не преодолевает 5% проходной барьер - 3%.

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За Радикальную партию Олега Ляшко и "Свободу" проголосовали бы по 2,5%, партии "Гражданская позиция" и "Украинская стратегия Гройсмана" - по 2%.

Социологи опросили 2019 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в 1-м туре получил бы президент Владимир Зеленский - 23% тех, кто примет участие в выборах и определился.