В Раду проходят 4 партии - свежая социология

Опрос показал, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в следующий состав украинского парламента вошли бы партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность"

По результатам опроса, проведенного 13-17 мая 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского (34,7%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,5%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8,9%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (4,6%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (3,9%), ВО "Свобода" Олега Тягнибока (2,3%), "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (2,0%) и др. имеют меньшие шансы на победу в парламентских выборах.

Также впервые в исследовании оценивались шансы нескольких новых партий – партии "Голос" Святослава Вакарчука, Общественной платформы Надежды Савченко и "Украинской стратегии успеха" Владимира Гройсмана.

Результаты исследования представлены в таблице.

Опрос показал, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в следующий состав украинского парламента вошли бы партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность"

Также эксперты обратили внимание на следующие тенденции нового политического сезона в Украине, нашедшие подтверждение в результатах социсследования:

В следующий состав парламента могут пройти четыре партии. Три лидирующие партии ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина") сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим исследованием. В это же время наблюдается проседание рейтинга "Блока Петра Порошенко "Солидарность" и сохраняющийся разрыв между партиями "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития".

Сокращение электоральной поддержки партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (с 13,2% до 8,9% по сравнению с предыдущим исследованием) может во многом объясняться решением Святослава Вакарчука о запуске собственного политического проекта. По мнению социологов, оба проекта вынуждены делить электоральную базу, что затруднит их продвижение в авангард парламентской жизни.

Данное исследование подтверждает выводы украинских социологов о том, что такие партии как Радикальная партия Олега Ляшко, "Гражданская позиция" и "Сила и честь" стоят на пороге попадания в следующий состав Верховной Рады Украины. Принимая во внимание вероятную погрешность выборки (2,2%), их шансы на работу в парламенте остаются вполне реалистичными.

Возросшее количество респондентов, которые выбрали вариант "другая партия" даже несмотря на то, что фактически все значимые политические проекты были перечислены в вопросе, объясняется желанием респондентов сделать ставку на кого-то из известных им местных политиков и лидеров мнения своего региона.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 13-17 мая 2019 года. Общее количество респондентов - 2010 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.