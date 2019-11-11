В Раду приехал Гончарук. Бюджет хотят утвердить за 4 дня

Гончарук начал неделю с парламента. Фото: kmu.gov.ua

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит государственный бюджет на 2020 год.

Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Рассмотрим проект бюджета на 2020 год. У нас есть сегодня премьер-министр Алексей Гончарук, Обращаюсь в комитет по вопросам бюджета внимательно рассмотреть представленный правительством проект.

Скорее всего в четверг сможем рассмотреть и утвердить", - сказал председатель ВРУ.

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"На прошлой неделе было очень важное событие. К счастью, не состоялось голосование в Бундестаге по "Северному потоку-2". Это важный вопрос, связанный со стратегическими целями нашего государства, национальной безопасностью. Подключалась к этим процессам, в частности Верховная Рада. У меня была возможность пообщаться с коллегой из Германии. У нас появилось дополнительное время для отстаивания нашей позиции", - заявил Разумков.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук сказал, что неделя "будет насыщенной".

"Вношу такую ​​просьбу, как представитель президента, найти возможность в эту неделю поработать над демонополизацией спиртовой отрасли. Связанные с ответственностью за незаконную добычу янтаря, легализацией игорного бизнеса, деофшоризацию. Отыскать возможность внести в повестку дня.

Чтобы создать новые направления наполнения бюджета", - сказал он.

Также Стефанчук сказал о необходимом закон о капеланстве. Инициатива исходит от самого духовенства.

"Они хотят регламентировать свой статус. Сейчас сотрудничаем с Кабинетом министров, Офисом президента, чтобы правильно выписать эти вещи. Эти люди помогают нашим защитникам на передовой. Они должны иметь свои статусные вещи", - рассказал первый вице-спикер.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.