В Раду могут попасть восемь партий - социология

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы попасть восемь партий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 10-15 сентября.
Партия "Слуга народа" поддержали бы 20% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.
Далее в рейтинге партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%:
"Европейская солидарность" - 17,4%
ОПЗЖ - 11,6%
"Батькивщина" - 10,8%
"Сила и честь" - 7,8%
Формально также набирают не менее 5% "Оппозиционный блок" (Мураев и Новинский) (5,5%), Радикальная партия (5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).
Рейтинги всех партий не отличаются от рейтингов по состоянию на июнь (при этом, между апрелем и июнем также статистически значимых изменений не было).
Единственное исключение - "Голос", чья поддержка снизилась с 2,1% до 0,6% среди тех, кто определился с выбором.
При этом, если в июне "Оппозиционный блок", Радикальная партия, "Украинская стратегия Гройсмана" имели поддержку меньше 5%, то сейчас имеют 5% и более. То есть с таким результатом прошли бы в парламент.
Социологи опросили 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Если бы выборы президента проходили в середине сентября, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.
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