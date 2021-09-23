В Раду могут попасть восемь партий - социология

Сейчас в Верховной Раде работают пять фракций политических партий. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы попасть восемь партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 10-15 сентября.

Партия "Слуга народа" поддержали бы 20% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Далее в рейтинге партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%:

"Европейская солидарность" - 17,4%

ОПЗЖ - 11,6%

"Батькивщина" - 10,8%

"Сила и честь" - 7,8%

Формально также набирают не менее 5% "Оппозиционный блок" (Мураев и Новинский) (5,5%), Радикальная партия (5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).

Рейтинги всех партий не отличаются от рейтингов по состоянию на июнь (при этом, между апрелем и июнем также статистически значимых изменений не было).

Единственное исключение - "Голос", чья поддержка снизилась с 2,1% до 0,6% среди тех, кто определился с выбором.

При этом, если в июне "Оппозиционный блок", Радикальная партия, "Украинская стратегия Гройсмана" имели поддержку меньше 5%, то сейчас имеют 5% и более. То есть с таким результатом прошли бы в парламент.

Социологи опросили 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Если бы выборы президента проходили в середине сентября, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.