В Раду могут попасть восемь партий - социология

 
Ексклюзивы
1/5
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 387
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 1413
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1530
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 387
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 369
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 4995
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 558
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 558
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 954
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 936
Фото
Все фото
8
7
7
4
3
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Видео
Все видео
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира
Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 684
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2601
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1251
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 1251
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 15:51

В Раду могут попасть восемь партий - социология

  Комментировать
В Раду могут попасть восемь партий - социология
Сейчас в Верховной Раде работают пять фракций политических партий. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы попасть восемь партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 10-15 сентября.

Партия "Слуга народа" поддержали бы 20% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Далее в рейтинге партий, которые преодолевают проходной барьер в 5%:

"Европейская солидарность" - 17,4%

ОПЗЖ - 11,6%

"Батькивщина" - 10,8%

"Сила и честь" - 7,8%

Формально также набирают не менее 5% "Оппозиционный блок" (Мураев и Новинский) (5,5%), Радикальная партия (5%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5%).

Рейтинги всех партий не отличаются от рейтингов по состоянию на июнь (при этом, между апрелем и июнем также статистически значимых изменений не было).

Единственное исключение - "Голос", чья поддержка снизилась с 2,1% до 0,6% среди тех, кто определился с выбором.

При этом, если в июне "Оппозиционный блок", Радикальная партия, "Украинская стратегия Гройсмана" имели поддержку меньше 5%, то сейчас имеют 5% и более. То есть с таким результатом прошли бы в парламент.

Социологи опросили 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Если бы выборы президента проходили в середине сентября, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раду могут попасть восемь партий - социология». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 4 Просмотров: 18765
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5814
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 5220
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 4995
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов
Просто и вкусно: как приготовить аппетитный рассыпчатый плов Просмотров: 4050
Политика
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет Просмотров: 90
Шефира с семьей после покушения охраняет СБУ - СМИ
Шефира с семьей после покушения охраняет СБУ - СМИ Просмотров: 45
Чтобы сохранить тарифы на тепло, правительство должно погасить городам разницу в тарифах - Кличко обратился к премьеру
Чтобы сохранить тарифы на тепло, правительство должно погасить городам разницу в тарифах - Кличко обратился к премьеру Просмотров: 54
Социологи опубликовали рейтинг политиков: Зеленский первый, Порошенко - второй
Социологи опубликовали рейтинг политиков: Зеленский первый, Порошенко - второй Просмотров: 648
Власть Зеленского пошла по пути Путина и Лукашенко - Геращенко
Власть Зеленского пошла по пути Путина и Лукашенко - Геращенко Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
4
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 8354
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть