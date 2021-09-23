Социологи опубликовали рейтинг политиков: Зеленский первый, Порошенко - второй

Разница между Зеленским и Порошенко - 16%, по данным социологов. Фото: Reuters

Если бы выборы президента проходили в середине сентября, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 10-15 сентября.

На втором месте - Петр Порошенко - 16,8%.

Далее следуют Юлия Тимошенко (10,3%), Юрий Бойко (9,5%), Игорь Смешко (8,7%). Поддержка других кандидатов ниже.

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По сравнению с июнем изменения в случае всех кандидатов - в пределах статистической погрешности. То есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1-7 июня, сообщают социологи.

Опросили 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.